Двое бразильцев пополнили состав "Зари"

Новичок луганчан 21-летний атакующий полузащитник Леонидас является воспитанником "Гойяс", а в последнее время выступал в чемпионате Гонконга за "Пегасус" и "Метро Галлери". В текущем сезоне игрок сыграл 12 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

20-летний Силас также является исполнителем среднего звена поля. Футболист является игроком молодежного состава "Интернасьоналя", однако в первой команде лишь дважды попадал на скамью запасных.

Отмечается что обоими игроками подписаны контракты на два года.

Напомним, что луганский клуб ранее усилился форвардом "Черноморца" Владиславом Кабаевой.

Как сообщал УНН, "Заря" впервые в истории завоевала бронзовые медали чемпионата Украины.