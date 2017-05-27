Двоє бразильців поповнили склад "Зорі"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Двоє уродженців Бразилії поповнили склад бронзового призера чемпіонату України луганського ФК "Зоря", повідомляє УНН з посиланням на Dornelles AE.
Новачок луганчан 21-річний атакуючий півзахисник Леонідас є вихованцем "Гойяс", а останнім часом виступав у чемпіонаті Гонконгу за "Пегасус" і "Метро Галлері". У поточному сезоні гравець зіграв 12 матчів, забив два м'ячі і віддав три гольові передачі.
20-річний Сілас також є виконавцем середньої ланки поля. Футболіст є гравцем молодіжного складу "Інтернасьоналя", проте в першій команді лише двічі потрапляв на лаву запасних.
Зазначається що обома гравцями підписані контракти на два роки.
Нагадаємо, що луганський клуб раніше посилився форвардом "Чорноморця" Владиславом Кабаєвим.
Як повідомляв УНН, "Зоря" вперше в історії завоювала бронзові медалі чемпіонату України.