Двухлетняя девочка утонула в канализационном колодце в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 1 июня. УНН. В селе Поляны Березовского района двухлетняя девочка утонула в канализационном колодце. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Ребенок по месту жительства упал в канализационный люк, родные вызвали скорую помощь.
"Ребенка в состоянии агонии доставили в реанимацию Березнивской центральной районной больницы. Но врачи ее не спасли", - отметили в отделе коммуникации.
Правоохранители возбудили уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса.
Напомним, в Волновахе пропавшую 14-летнюю девочку нашли мертвой.