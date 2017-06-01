Дворічна дівчинка втопилася у каналізаційному колодязі на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 1 червня. УНН. У селі Поляни Березівського району дворічна дівчинка втопилася у каналізаційному колодязі. Про це УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Дитина за місцем проживання впала в каналізаційний люк, рідні викликали швидку допомогу.
“Дитину в стані агонії доставили в реанімацію Березнівської центральної районної лікарні. Але лікарі її не врятували”, — зазначили у відділі комунікації.
Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу.
Нагадаємо, у Волновасі зниклу 14-річну дівчинку знайшли мертвою.