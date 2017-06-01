Дворічна дівчинка втопилася у каналізаційному колодязі на Рівненщині

Дитина за місцем проживання впала в каналізаційний люк, рідні викликали швидку допомогу.

“Дитину в стані агонії доставили в реанімацію Березнівської центральної районної лікарні. Але лікарі її не врятували”, — зазначили у відділі комунікації.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Волновасі зниклу 14-річну дівчинку знайшли мертвою.