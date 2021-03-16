Двум уголовным авторитетам в Черкассах сообщили подозрения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черкассах двум местным криминальным авторитетам сообщили о подозрении за "крышевание" банды наркоторговцев. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Черкасской областной прокуратуры.
Цитата:
"... сообщено о подозрении 2 лицам по факту умышленного установления и распространения преступного влияния при распространении членами организованной группы наркотических средств и психотропных веществ в г. Черкасы (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
В прокуратуре рассказали, что следователи собрали доказательства, что "подозреваемые, один из которых, по фамилии С., имеет определенный авторитет в криминальной среде города Черкассы, организовались для обеспечения координации работы и безопасности группы наркоторговцев", которые с ноября 2019-го до августа 2020 года в Черкассах занимались распространением наркотических средств и психотропных веществ в виде "закладок" через интернет-сайт, Телеграмм-канал и интернет-бот и имели общее название "STONER BAR 24".
"По предварительным данным, на счета наркоторговцев за время их незаконной деятельности поступили денежные средства в размере более 5 млн грн", - указали в ведомстве.
За "крышевание" членов организованной преступной группы, которые способствовали распространению наркотиков в Черкассах и росту числа наркозависимых, "среди которых числилось значительное количество детей", подозреваемым регулярно передавались денежные средства, отметили в прокуратуре.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Дополнение
По данным полиции на июнь прошлого года, в Украине насчитывается 35 "воров в законе", из них 20 находятся на территории страны постоянно.