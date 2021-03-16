Двом кримінальним авторитетам у Черкасах повідомили підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Черкасах двом місцевим кримінальним авторитетам повідомили про підозру за "кришування" банди наркоторговців. Про це УНН повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.
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"... повідомлено про підозру 2 особам за фактом умисного встановлення та поширення злочинного впливу під час розповсюдження членами організованої групи наркотичних засобів та психотропних речовин у м. Черкаси (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 255-1 КК України)", - сказано у повідомленні.
Деталі
У прокуратурі розповіли, що слідчі зібрали докази, що "підозрювані, один з яких, на прізвище С., має певний авторитет в кримінальному середовищі міста Черкаси, зорганізувалися для забезпечення координації роботи та безпеки групи наркоторговців", які з листопада 2019 року до серпня 2020 року у Черкасах займалися розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин у вигляді "закладок" через інтернет-сайт, Телеграм-канал та інтернет-бот й мали спільну назву "STONER BAR 24".
"За попередніми даними, на рахунки наркоторговців за час їх незаконної діяльності надійшли грошові кошти в розмірі понад 5 млн грн", - вказали у відомстві.
За "кришування" членів організованої злочинної групи, які сприяли поширенню наркотиків у Черкасах та зростанню кількості наркозалежних осіб, "серед яких рахувалася значна кількість дітей", підозрюваним регулярно передавалися грошові кошти, зазначили у прокуратурі.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Доповнення
За даними поліції на червень минулого року, в Україні налічується 35 “злодіїв у законі”, з них 20 перебувають на території країни постійно.