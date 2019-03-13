Двукратного чемпиона НБА исключили из исполкома ФБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Киеве состоялось заседание Исполкома Федерации баскетбола Украины в течение которого было рассмотрено 11 вопросов, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Первоочередной был рассмотрен вопрос исключения Станислава Медведенко из состава исполкома ФБУ.
Соответствующее решение об исключении Медведенко было принято большинством голосов. За это решение проголосовали 11 членов исполкома ФБУ из 13-ти присутствующих (2 воздержались).
В сообщении сказано, что “основанием вынесения вопроса на голосование стали высказывания Станислава Медведенко в адрес ФБУ в прессе и социальных сетях, которые подрывают авторитет и имидж Федерации баскетбола Украины являются неэтичными и нарушающими устав ФБУ”.
Кроме того, президент Федерации отметил о неоднократные высказывания в сторону ФБУ, а также ведение его активной агентской деятельности.
Добавим, что Медведенко один из лучших в истории украинских игроков в НБА. В составе “Лейкерс” экс-тяжелый форвард, центровой получил два чемпионских титула НБА.