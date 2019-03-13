Двократного чемпіона НБА виключили з виконкому ФБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Києві відбулося засідання Виконкому Федерації баскетболу України протягом якого було розглянуто 11 питань, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Першочерговим було розглянуте питання виключення Станіслава Медведенка зі складу виконкому ФБУ.
Відповідне рішення про виключення Медведенка було прийнято більшістю голосів. За це рішення проголосувало 11 членів виконкому ФБУ з 13-ти присутніх (2 утрималося).
У повідомленні сказано, що “підставою винесення питання на голосування стали висловлювання Станіслава Медведенка на адресу ФБУ у пресі та соціальних мережах, які підривають авторитет та імідж Федерації баскетболу України є неетичними та такими, що порушують статут ФБУ”.
Крім того, президент Федерації відзначив про не однократні висловлювання у бік ФБУ, а також ведення його активної агентської діяльності.
Додамо, що Медведенко один із найкращих в історії українських гравців у НБА. У складі “Лейкерс” екс-важкий форвард, центровий здобув два чемпіонських титули НБА.