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Двократного чемпіона НБА виключили з виконкому ФБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Києві відбулося засідання Виконкому Федерації баскетболу України протягом якого було розглянуто 11 питань, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Двократного чемпіона НБА виключили з виконкому ФБУ

Першочерговим було розглянуте питання виключення Станіслава Медведенка зі складу виконкому ФБУ.

Відповідне рішення про виключення Медведенка було прийнято більшістю голосів. За це рішення проголосувало 11 членів виконкому ФБУ з 13-ти присутніх (2 утрималося).

У повідомленні сказано, що “підставою винесення питання на голосування стали висловлювання Станіслава Медведенка на адресу ФБУ у пресі та соціальних мережах, які підривають авторитет та імідж Федерації баскетболу України є неетичними та такими, що порушують статут ФБУ”.

Крім того, президент Федерації відзначив про не однократні висловлювання у бік ФБУ, а також ведення його активної агентської діяльності.

Додамо, що Медведенко один із найкращих в історії українських гравців у НБА. У складі “Лейкерс” екс-важкий форвард, центровий здобув два чемпіонських титули НБА.

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