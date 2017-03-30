Двухкомнатная квартира в новом ЖК "Scandia" стоит от 22 тыс. долл.

За такие деньги застройщик предлагает квартиру общей площадью 57,58 квадратных метров (жилая площадь - 32,54 квадратных метров, кухня - 10,08 квадратных метров).

Проект ЖК "Scandia" в целом предусматривает 100 жилых домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно. На первом этапе будет введено 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом в квартире на первом этаже будет собственная терраса, а на последнем - высота потолков будет достигать 6 метров.

Жилой комплекс является примером воплощения мирового тренда комплексной застройки районов. Согласно проекту, на территории комплекса, кроме жилых домов, будет собственная масштабная инфраструктура, включая отдельный торгово-офисный центр, детские сады, школы, стадионы, парк с озером, амфитеатр для концертов и прочее.

Согласно утвержденному в "Дипромисто" планом застройки жилого комплекса, в 100 жилых домах ЖК "Scandia" поселится около 17,5 тысячи человек, что является оптимальным согласно нормам ДБН.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.