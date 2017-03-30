Двухкомнатная квартира в новом ЖК "Scandia" стоит от 22 тыс. долл.

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44097 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103254 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158560 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117345 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117084 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112889 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104522 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107141 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103628 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154126 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Двухкомнатная квартира в новом ЖК "Scandia" стоит от 22 тыс. долл.

Двухкомнатная квартира в новом ЖК "Scandia" стоит от 22 тыс. долл.

Киев  •  УНН

 • 7998 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Двухкомнатная квартира в одном из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК "Scandia" - стоит почти 580 тыс. грн, что эквивалентно примерно 22 тыс. долл., сообщает УНН.

За такие деньги застройщик предлагает квартиру общей площадью 57,58 квадратных метров (жилая площадь - 32,54 квадратных метров, кухня - 10,08 квадратных метров).

Проект ЖК "Scandia" в целом предусматривает 100 жилых домов, которые будут вводиться в эксплуатацию поочередно. На первом этапе будет введено 492 квартиры: 251 однокомнатных, 175 двухкомнатных и 66 трехкомнатных. При этом в квартире на первом этаже будет собственная терраса, а на последнем - высота потолков будет достигать 6 метров.

Жилой комплекс является примером воплощения мирового тренда комплексной застройки районов. Согласно проекту, на территории комплекса, кроме жилых домов, будет собственная масштабная инфраструктура, включая отдельный торгово-офисный центр, детские сады, школы, стадионы, парк с озером, амфитеатр для концертов и прочее.

Согласно утвержденному в "Дипромисто" планом застройки жилого комплекса, в 100 жилых домах ЖК "Scandia" поселится около 17,5 тысячи человек, что является оптимальным согласно нормам ДБН.

Более подробную информацию о ЖК "Scandia" можно узнать на сайте компании или в отделе продаж по адресу: г. Бровары, ул. Богунская.

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