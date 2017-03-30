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Двокімнатна квартира у новому ЖК "Scandia" коштує від 22 тис. дол.

Двокімнатна квартира у новому ЖК "Scandia" коштує від 22 тис. дол.

Київ • УНН

 • 8000 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Двокімнатна квартира в одному з найбільших житлових комплексів України - ЖК “Scandia” - коштує майже 580 тис. грн, що еквівалентно приблизно 22 тис. дол., повідомляє УНН.

За такі кошти забудовник пропонує квартиру загальною площею 57,58 квадратних метрів (житлова площа — 32,54 квадратних метрів, кухня — 10,08 квадратних метрів).

Проект ЖК “Scandia” загалом передбачає 100 житлових будинків, які будуть вводитися в експлуатацію почергово. На першому етапі буде введено 492 квартири: 251 однокімнатних, 175 двокімнатних та 66 трикімнатних. При цьому квартири на першому поверсі матимуть власну терасу, а на останньому — висота стель досягатиме 6 метрів.

Житловий комплекс є прикладом втілення світового тренду комплексної забудови районів. Згідно з проектом, на території комплексу, окрім житлових будинків, буде власна масштабна інфраструктура, включаючи окремий торгово-офісний центр, дитячі садки, школи, стадіони, парк з озером, амфітеатр для концертів та інше.

Згідно із затвердженим в "Діпромісто" планом забудови житлового комплексу, в 100 житлових будинках ЖК "Scandia" поселиться близько 17,5 тисячі людей, що є оптимальним згідно з нормами ДБН.

Більш детальну інформацію про ЖК “Scandia” можна дізнатися на сайті компанії або у відділі продажів за адресою: м.Бровари, вул. Богунська.

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