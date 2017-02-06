Двух жителей Донецкой области приговорили к 5 годам за антиукраинские призывы в соцсети
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. За антиукраинские призывы в социальной сети двое жителей Славянского района проведут за решеткой 5 лет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Так, Славянский горрайонный суд Донецкой области признал двух жителей Донецкой области виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.
Во время судебных слушаний установлено, что в конце февраля 2014 года двое мужчин, 1993 и 1994 рождения, создали в социальной сети "Вконтакте" несколько групп.
"Преследуя цель изменить территорию границ и государственной границы Украины и осуществляя информационную поддержку террористических организации "ДНР" и "ЛНР", они начали размещать в созданных группах материалы антиукраинского характера", - отметили в прокуратуре.
Преступная деятельность фигурантов была прекращена в апреле 2015 года сотрудниками СБУ. По ходатайству прокуратуры их арестовали.
В суде мужчины своей вины не признали, но государственным обвинением, которое поддерживала прокуратура Донецкой области, полностью доказана их вина в совершенном преступлении и приговорен к 5 годам лишения свободы.
Как сообщал УНН, администратора антиукраинских сообществ в соцсетях разоблачили правоохранители.