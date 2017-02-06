Двох жителів Донеччини засудили до 5 років за антиукраїнські заклики у соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За антиукраїнські заклики у соціальній мережі двоє жителів Слов’янського району проведуть за ґратами 5 років. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.
Так, Слов’янський міськрайонний суд Донецької області визнав двох жителів Донеччини винними у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканість України) КК України.
Під час судових слухань встановлено, що наприкінці лютого 2014 року двоє чоловіків, 1993 та 1994 років народження, створили у соціальній мережі “Вконтакте” декілька груп.
“Переслідуючи мету змінити територію меж та державного кордону України та здійснюючи інформаційну підтримку терористичних організації „ДНР“ та „ЛНР“, вони почали розміщувати у створених групах матеріали антиукраїнського характеру”, — зазначили у прокуратурі.
Злочинну діяльність фігурантів було припинено у квітні 2015 року співробітниками СБУ. За клопотанням прокуратури їх заарештували.
У суді чоловіки своєї провини не визнали, але державним обвинуваченням, яке підтримувала прокуратура Донецької області, повністю доведено їх провину у скоєному злочині та засуджено до 5 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, адміністратора антиукраїнських спільнот в соцмережах викрили правоохоронці.