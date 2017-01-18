Двух украинцев осудили на 25 лет за контрабанду кокаина в США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Суд Тампы, штат Флорида, приговорил двух украинцев до 25 лет тюремного заключения за попытку контрабанды кокаина. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста США, передает УНН.
Отмечается, что Игорь Польшин и Алексей Цуркан были задержаны в ноябре 2016 у берегов Пуэрто-Рико. Граждане Украины пытались в ночное время на яхте доставить на территорию США 370 кг кокаина общей стоимостью 10 млн долларов.
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По данным ведомства, яхту, на которой они плыли ночью без опознавательных фонарей, обнаружил пограничный самолет P-3 Orion. После проверки яхты по базе данных, которая шла под испанским флагом, выяснилось, что она является так называемым "судном-призраком", так как использует чужой регистрационный номер.
При этом уточняется, что ранее суд присяжных признал И.Польшина и А.Цуркана виновными в контрабанде наркотиков.