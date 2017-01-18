Двох українців засудили на 25 років за контрабанду кокаїну в США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Суд Тампи, штат Флорида, засудив двох українців до 25 років тюремного ув’язнення за спробу контрабанди кокаїну. Про це повідомляється на офіційному сайті Мін’юсту США, передає УНН.
Відзначається, що Ігор Польшин і Олексій Цуркан були затримані в листопаді 2016 року біля берегів Пуерто-Ріко. Громадяни України намагалися в нічний час на яхті доставити на територію США 370 кг кокаїну загальною вартістю 10 млн доларів.
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За даними відомства, яхту, на якій вони пливли вночі без розпізнавальних ліхтарів, виявив прикордонний літак P-3 Orion. Після перевірки яхти по базі даних, яка йшла під іспанським прапором, з’ясувалося, що вона є так званим “судном-примарою”, так як використовує чужий реєстраційний номер.
При цьому уточнюється, що раніше суд присяжних визнав І.Польшина і О.Цуркана винними в контрабанді наркотиків.