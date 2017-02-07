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Двух сообщников будут судить за убийство киевлянки

Киев • УНН

 • 7814 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Хмельницкой области будут судить мужчину и его сообщницу за убийство киевлянки с целью завладения ее квартирой стоимостью более полумиллиона гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Двух сообщников будут судить за убийство киевлянки

Работники полиции завершили расследование в уголовном производстве по факту убийства жительницы г.Киев.

Установлено, что в мае 2016 года на территории Шепетовского района в мелиоративном канале вблизи с.Городнявка обнаружен труп женщины с явными признаками насильственной смерти.

В дальнейшем досудебным расследованием установлено, что житель столицы с целью завладения жильем пострадавшей в г. Киеве, в мае прошлого года вывез последнюю в с. Городнявка Шепетовского района. По дороге он нанес потерпевшей телесные повреждения в виде рубленых ран головы. После этого злоумышленник утопил потерпевшую в водоеме мелиоративного канала, завладев при этом ключами от ее квартиры. Смерть женщины наступила от механической асфиксии вследствие утопления.

По прибытию в г. Киев этот человек с помощью похищенных ключей проник в квартиру потерпевшей, откуда похитил ее паспорт, в который в дальнейшем вклеил фотографию своей знакомой.

В дальнейшем, он вместе со своей сообщницей, фото которой и было  вклеено в паспорт погибшей, заключили и нотариально удостоверили договор купли-продажи принадлежащей потерпевшей квартиры в столице. Затем преступники реализовали жилье третьему лицу за сумму большую, чем полмиллиона гривен.

В ходе следствия добыты доказательства причастности указанных лиц к совершению преступлений. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а его сообщнице избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас обвинительный акт в отношении двух обвиняемых работниками отраслевого отдела прокуратуры области утвержден и направлен до Шепетовского горрайонного суда.

 

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