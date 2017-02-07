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Двох спільників судитимуть за вбивство киянки

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. На Хмельниччині судитимуть чоловіка та його спільницю за вбивство киянки з метою заволодіння її квартирою вартістю понад півмільйона гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.

Двох спільників судитимуть за вбивство киянки

Працівники поліції завершили розслідування у кримінальному провадженні за фактом вбивства жительки м. Києва.

Встановлено, у травні 2016 року на території Шепетівського району в меліоративному каналі поблизу с.Городнявка виявлено труп жінки з явними ознаками насильницької смерті.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що житель столиці з метою заволодіння житлом постраждалої в м. Києві, в травні минулого року вивіз останню до с. Городнявка Шепетівського району. По дорозі він спричинив потерпілій тілесні ушкодження у вигляді рубаних ран голови. Після цього зловмисник втопив потерпілу у водоймі меліоративного каналу, заволодівши при цьому ключами від її квартири. Смерть жінки настала від механічної асфіксії внаслідок утоплення.

По прибуттю до м. Києва цей чоловік за допомогою викрадених ключів проник до квартири потерпілої, звідки викрав її паспорт, в який в подальшому вклеїв фотокартку своєї знайомої.

Надалі, він разом із своєю спільницею, фото якої і було вклеєно до паспорта загиблої, уклали та нотаріально посвідчили договір купівлі-продажу належної потерпілій квартири у столиці. Відтак, злочинці реалізували житло третій особі за суму більшу, ніж півмільйона гривень.

В ході слідства здобуто докази причетності зазначених осіб до скоєння злочинів. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а його спільниці обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Наразі обвинувальний акт стосовно двох обвинувачених працівниками галузевого відділу прокуратури області затверджено та скеровано до Шепетівського міськрайонного суду.

 

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