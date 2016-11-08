Две женщины пришли на избирательный участок обнаженными в знак протеста против Д.Трампа
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Две женщины в Нью-Йорке пришли на избирательный участок топлес в знак протеста против кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на СNN.
Заместитель директора по стилю журнала People Шэрон Скотт Кантер утром "твитнула" видео протеста двух женщин внутри избирательного участка в Нью-Йорке.
"Протест внутри участка где голосовал Трамп... Две женщины арестованы", - написала она.
Позже Ш.Кантер добавила еще одно видео топлест протеста против Трампа.
Напомним, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовала на избирательном участке в Нью-Йорке.
Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах.