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15 марта, 19:03 • 112190 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158031 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132719 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125618 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109959 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104058 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100488 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Две женщины пришли на избирательный участок обнаженными в знак протеста против Д.Трампа

Две женщины пришли на избирательный участок обнаженными в знак протеста против Д.Трампа

Киев • УНН

 • 9668 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Две женщины в Нью-Йорке пришли на избирательный участок топлес в знак протеста против кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на СNN.

Заместитель директора по стилю журнала People Шэрон Скотт Кантер утром "твитнула" видео протеста двух женщин внутри избирательного участка в Нью-Йорке.

"Протест внутри участка где голосовал Трамп... Две женщины арестованы", - написала она.

Позже Ш.Кантер добавила еще одно видео топлест протеста против Трампа.

Напомним, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон проголосовала на избирательном участке в Нью-Йорке.

Как сообщал УНН, 8 ноября в США стартовал день голосования на президентских выборах.

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