Дві жінки прийшли на виборчу дільницю оголеними в знак протесту проти Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Дві жінки в Нью-Йорку прийшли на виборчу дільницю топлес в знак протесту проти кандидата в президента США від республіканської парті Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на СNN.
Заступник директора зі стилю журналу People Шерон Скот Кантер вранці "твітнула" відео протесту двох жінок всередині виборчої дільниці в Нью-Йорку.
"Протест всередині дільниці де голосував Трамп... Дві жінки заарештовані", - написала вона.
Пізніше Ш.Кантер додала ще одне відео топлес протесту проти Трампа.
Нагадаємо, кандидат на пост президента США від Демократичної партії Хілларі Клінтон проголосувала на виборчій дільниці у Нью-йорку.
Як повідомляв УНН, 8 листопада у США стартував день голосування на президентських виборах.