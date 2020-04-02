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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Две женщины под предлогом медосмотра из-за коронавируса обокрали 82-летнего

Две женщины под предлогом медосмотра из-за коронавируса обокрали 82-летнего

Киев  •  УНН

 • 12158 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Две женщины в Сумской области попали в дом пенсионера и под предлогом измерения температуры из-за коронавируса украли у него 18 000 гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Злоумышленницы зашли в дом 82-летнего дедушки, мотивируя свой визит необходимостью якобы измерить ему температуру. Сначала рассказывали о распространении болезни, потом вспомнили о "денежной реформе". И в результате украли у пожилого мужчины 18 000 гривен", - говорится в сообщении.

Так, инцидент произошел 1 апреля, около часа после обеда. Об этом стало известно, когда в Конотопский отдел полиции обратилась председатель одного из сельсоветов района, которой позвонила дочь местного пенсионера и рассказала, что у ее старого отца неизвестные воровки украли все деньги.

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Сообщается, что работники полиции выяснили о посещении двух незнакомых женщин. Визитерки рассказали пенсионеру, что в их село будто бы вернулся с заработков человек, который может быть "инфицирован коронавирусом", поэтому они должны проверить всех жителей села и измерить им температуру.

После измерения тнмпературы злоумышленницы "вспомнили", что в государстве вроде продолжается денежная реформа, и предложили пожилому мужчине свою помощь в обмене старых купюр на новые.

Известно, что мужчина, не раздумывая, принял предложение и получил свои сбережения в сумме 18 000 гривен, которые потом оставил в комнате на столе - эти деньги и исчезли, когда женщины ушли.

Следователи полиции по данному факту начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины и принимают необходимые меры для установления причастных к преступлению лиц.

Напомним, что судью Окружного админсуда Киева обокрали на ярмарке.

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