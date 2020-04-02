Дві жінки під приводом медогляду через коронавірус обікрали 82-річного

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Дві жінки на Сумщині потрапили до оселі пенсіонера і під приводом вимірювання температури через коронавірус вкрали в нього 18 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

“Зловмисниці зайшли у будинок 82-річного дідуся, мотивуючи свій візит необхідністю нібито виміряти йому температуру. Спочатку розповідали про поширення хвороби, потім згадали про "грошову реформу“. І в результаті викрали у старого 18 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Так, подія сталася 1 квітня, близько першої по обіді. Про це стало відомо, коли до Конотопського відділу поліції звернулась голова однієї з сільрад району, якій подзвонила дочка місцевого пенсіонера і розповіла, що у старого батька невідомі злодійки вкрали всі гроші.

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Повідомляється, що працівники поліції з’ясували про відвідини двох незнайомих жінок. Візитерки розповіли пенсіонеру, що у їхнє село буцім-то повернувся із заробітків чоловік, який може бути “інфікований коронавірусом”, тож вони мають перевірити всіх жителів села та виміряти їм температуру.

Після вимірювання тнмператури зловмисниці “пригадали”, що в державі начебто триває грошова реформа, тож запропонували старому свою допомогу в обміні старих купюр на нові.

Відомо, що чоловік, не роздумуючи, прийняв пропозицію і дістав свої заощадження в сумі 18 тисяч гривень, які потім залишив у кімнаті на столі — ці гроші й зникли, коли жінки пішли.

Слідчі поліції по цьому факту розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та вживають необхідних заходів для встановлення причетних до злочину осіб.

Нагадаємо, що суддю Окружного адмінсуду Києва обікрали на ярмарку.

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