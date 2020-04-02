Дві жінки під приводом медогляду через коронавірус обікрали 82-річного

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Дві жінки на Сумщині потрапили до оселі пенсіонера і під приводом вимірювання температури через коронавірус вкрали в нього 18 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.