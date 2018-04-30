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Две украинки установили персональные рекорды в рейтинге WTA

Киев • УНН

 • 10178 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В обновленном недельном рейтинге WTA в большинстве украинских теннисисток произошел прогресс, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Две украинки установили персональные рекорды в рейтинге WTA

В топ-140 генерации поднялись юная Марта Костюк и Ангелина Калинина, отличившихся рекордами в своей карьере. Костюк добавила 24-ры строки и стала 134-й с 461 зачетным баллом. Калинина добавила 13 позиций и теперь находится на 138-м месте.

Первая ракетка страны Элина Свитолина удержала 4-й ступень (5450), которая всего на 68 пунктов опережает латвийка Остапенко. Леся Цуренко поднялась на две ступеньки - 38-я (1260). Екатерина Козлова находится на 70-м ступени (-2 места), а Екатерина Бондаренко 77-я (1).

Добавим, что в парном рейтинге Надежда Киченок осталась на первой строчке среди украинок - 36-я в общей генерации. Ее сестра Людмила находится на 45-й позиции, Ольга Савчук 49-, а Екатерина Бондаренко 55.

Как сообщал УНН, женская сборная Украины по теннису ухудшила свое положение в обновленном общем зачете Кубка Федерации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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