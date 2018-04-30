Дві українки встановили персональні рекорди в рейтингу WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В оновленому тижневому рейтингу WTA у більшості українських тенісисток відбувся прогрес, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
До топ-140 генерації піднялися юна Марта Костюк і Ангеліна Калініна, які відзначилися рекордами у своїй кар'єрі. Костюк додала 24-ри рядки і стала 134-ю з 461 заліковим балом. Калініна додала 13 позицій і тепер знаходиться на 138-му місці.
Перша ракетка країни Еліна Світоліна втримала 4-тий щабель (5450), яка всього на 68 пунктів випереджає латвійку Остапенко. Леся Цуренко піднялася на дві сходинки – 38-ма (1260). Катерина Козлова знаходиться на 70-му щаблі (-2 місця), а Катерина Бондаренко 77-ма (+1).
Додамо, що в парному рейтингу Надія Кіченок залишилася на першій сходинці серед українок – 36-та в загальній генерації. Її сестра Людмила перебуває на 45-й позиції, Ольга Савчук 49-та, а Катерина Бондаренко 55.
Як повідомляв УНН, жіноча збірна України з тенісу погіршила своє становище в оновленому загальному заліку Кубку Федерації.