В Черновицкой области задержали двух гражданок Румынии, которые пытались вывезти сигарет более чем на миллион гривен. Для реализации своего замысла женщины обустроили «двойной» пол в двух грузовых авто, где и пытались скрыть контрабандный товар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Отмечается, что две гражданки Румынии обустроили в автомобилях «двойной» пол и скрыли там сигареты без марок акцизного налога Украины.

По результатам обыска детективы БЭБ изъяли более 14 тысяч пачек сигарет стоимостью более миллиона гривен, два грузовых автомобиля и мобильные телефоны.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Черновицкой областной прокуратуры. Фигуранткам дела грозит наказание в виде штрафа в размере 85 000 до 170 000 грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров - говорится в сообщении БЭБ.

Досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Черновицкой областной прокуратуры.

Фигуранткам дела грозит наказание в виде штрафа в размере 85 000 до 170 000 грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что в уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что только неопровержимые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности. Итак, борьба с теневым рынком табака является общей и комплексной задачей.