Киев • УНН
На Буковине задержали двух гражданок Румынии за попытку вывезти контрабандные сигареты. Женщины спрятали более 14 тысяч пачек сигарет в двойном полу грузовиков, им грозит штраф до 170 тыс. грн.
В Черновицкой области задержали двух гражданок Румынии, которые пытались вывезти сигарет более чем на миллион гривен. Для реализации своего замысла женщины обустроили «двойной» пол в двух грузовых авто, где и пытались скрыть контрабандный товар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Отмечается, что две гражданки Румынии обустроили в автомобилях «двойной» пол и скрыли там сигареты без марок акцизного налога Украины.
По результатам обыска детективы БЭБ изъяли более 14 тысяч пачек сигарет стоимостью более миллиона гривен, два грузовых автомобиля и мобильные телефоны.
Досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Черновицкой областной прокуратуры. Фигуранткам дела грозит наказание в виде штрафа в размере 85 000 до 170 000 грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров
Досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение, хранение и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Черновицкой областной прокуратуры.
Фигуранткам дела грозит наказание в виде штрафа в размере 85 000 до 170 000 грн с конфискацией и уничтожением незаконно изготовленных товаров
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Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин в эксклюзивном интервью УНН рассказал, что в уменьшении количества подделок табачной продукции должна быть общая заинтересованность государства и легальных производителей. При этом должно быть четкое понимание того, что только неопровержимые доказательства судебных экспертов дают возможность привлечь злоумышленников к ответственности. Итак, борьба с теневым рынком табака является общей и комплексной задачей.
Именно экспертиза является доказательством в суде, поэтому это общая задача, как экспертных учреждений, так и правоохранительных органов, всех привлеченных государственных ведомств. Конечно, процессы очень сложные, далеко не все производители открыты к сотрудничеству, есть и другие трудности. В Украине есть основные игроки - производители табачной продукции - это крупные компании, которые заинтересованы в том, чтобы и государство, и они сами не несли убытки от подделок. Ведь, если будет меньше подделок - производитель продаст больше своей легальной продукции, получит большую прибыль и, соответственно, больше налогов поступит в государственный бюджет. Они готовы предоставлять все образцы, открытые данные, всячески сотрудничать. Однако есть случаи, где все наоборот, и логично предположить, что в тех случаях очень много рисков, речь идет об очень масштабных убытках для государства, которые измеряются огромными суммами