Двадцать два хоккеиста молодежной сборной отправились в Польшу на ЧМ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. После завершения товарищеского матча против команды Венгрии (3:2) молодежная сборная команда Украины по хоккею отправилась в польский город Тыхы, где под руководством Олега Игнатьева будет участвовать в молодежном чемпионате мира по хоккею в Дивизионе IС. Об этом сообщает Федерация хоккея Украины, передает УНН.
Всего в составе нашей команды участие в чемпионате будут 22 игрока. В целом состав нашей команды выглядит так:
Вратари: Артур Оганджанян (“Ogden Mustangs”, США), Никита Петленко (ХК “Кременчуг”);
Защитники: Денис Матусевич, Богдан Грицюк, Сергей Логач (команда “Белый Барс”), Александр Фирсов (“Донбасс”), Даниил Сухонос (“New York Aviators”, США), Андрей Евтухов (“Springfield Jr. Pics”, США) , Даниил Козачук (“Дубница”, Словакия), Никита Кругляков (“Днепр”);
Нападающие: Артем Бузоверя (“New Jersey Hitman” США), Денис Бородай, Ринат Дурдиев, Никита Лесников (все — “Белый Барс”), Глеб Кривошапкин (ХК “Кременчуг”), Алексей Сиротенко (МХК “Динамо”), Игорь Шевченко (“Прешов”, Словакия-2), Богдан Середницкий (“Списска Новая Вэш”, Словакия U18), Дмитрий Даниленко (“Springfield Jr. Pics” США), Артем Матейченко (“South Shore Kings”, США), Александр Пересунько (“Boston Jr. Bruins”, США), Феликс Морозов (“Victoriaville Tigres”, Канада);
Отметим, что соперниками “сине-желтой” команды на турнире будут сверстники из Польши, Венгрии, Словении, Италии и Японии.
Добавим также, 8 декабря украинцы проведут стартовый поединок против поляков, а 9-го с Венгрией.