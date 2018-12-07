Двадцять два хокеїсти молодіжної збірної відправилися у Польщу на ЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Після завершення товариського матчу проти команди Угорщини (3:2) молодіжна збірна команда України з хокею відправилася до польського міста Тихи, де під орудою Олега Ігнатьєва братиме участь у молодіжному чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні ІВ. Про це інформує Федерація хокею України, передає УНН.
Всього у складі нашої команди участь в чемпіонаті братимуть 22 гравці. Загалом склад нашої команди має такий вигляд:
Воротарі: Артур Оганджанян (“Ogden Mustangs”, США), Микита Петленко (ХК “Кременчук”);
Захисники: Денис Матусевич, Богдан Грицюк, Сергій Логач (команда “Білий Барс”), Олександр Фірсов (“Донбас”), Данило Сухонос (“New York Aviators”, США), Андрій Євтухов (“Springfield Jr. Pics”, США), Даниїл Козачук (“Дубніца”, Словаччина), Нікіта Кругляков (“Дніпро”);
Нападники: Артем Бузоверя (“New Jersey Hitman” США), Денис Бородай, Ринат Дурдієв, Нікіта Лєсніков (всі — “Білий Барс”), Гліб Кривошапкін (ХК “Кременчук”), Олексій Сиротенко (МХК “Динамо”), Ігор Шевченко (“Прешов”, Словаччина-2), Богдан Середницький (“Списска Нова Веш”, Словаччина U18), Дмитро Даниленко (“Springfield Jr. Pics” США), Артем Матейченко (“South Shore Kings”, США), Олександр Пересунько (“Boston Jr. Bruins”, США), Фелікс Морозов (“Victoriaville Tigres”, Канада);
Зазначимо, що суперниками “синьо-жовтої” команди на турнірі будуть однолітки із Польщі, Угорщини, Словенії, Італії та Японії.
Додамо також, 8-го грудня українці проведуть стартовий поєдинок проти поляків, а 9-го із Угорщиною.