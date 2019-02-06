Два рыбоохранника требовали взятку за пользование водоемом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Во Львовской области на взятке в 28 тысяч гривен задержали двух руководителей Львовского рыбоохранного патруля, им грозит до 10 лет заключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.
"В понедельник, 4 февралем 2019 года, во время получения 28 тыс. грн неправомерной выгоды задержаны два человека из руководящего состава Управления Государственного рыбного хозяйства во Львовской области (Львовский рыбоохранный патруль)", - говорится в сообщении.
Следователями также установлено, что правонарушители, злоупотребляя служебным положением, требовали у частного предпринимателя деньги за согласование от имени учреждения режима рыбохозяйственной эксплуатации одного из водоемов в Яворском районе (Львовская область).
Кроме этого, злоумышленники обещали посодействовать в согласовании этого режима в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины.
Отмечено, что вчера, 5 февраля 2019 года, служащим сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также конфискация имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения.
Ранее УНН сообщал, что таможенник требовал с предпринимателя взятку за растаможку двух "евроблях".