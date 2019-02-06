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Два рибоохоронці вимагали хабар за користування водоймою

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Львівській області на хабарі у 28 тисяч гривень затримано двох керівників Львівського рибоохоронного патруля, їм загрожує до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.

“У понеділок, 4 лютого 2019 року, під час отримання 28 тис. грн неправомірної вигоди затримано двох осіб з керівного складу Управління Державного рибного господарства у Львівській області (Львівський рибоохоронний патруль)” , - йдеться у повідомленні.

Слідчими також встановлено, що правопорушники, зловживаючи службовим становищем, вимагали у приватного підприємця гроші за погодження від імені установи режиму рибогосподарської експлуатації однієї із водойм на Яворівщині (Львівська область).

Крім цього, зловмисники обіцяли посприяти у погодженні цього режиму у Державному агентстві рибного господарства України.

Зазначено, що учора, 5 лютого 2019 року, службовцям повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю, а також конфіскація майна.

Наразі вирішується питання про обрання правопорушникам міри запобіжного заходу.

Раніше УНН повідомляв, що митник вимагав з підприємця хабар за розмитнення двох "євроблях".

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