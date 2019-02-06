Два рибоохоронці вимагали хабар за користування водоймою

КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Львівській області на хабарі у 28 тисяч гривень затримано двох керівників Львівського рибоохоронного патруля, їм загрожує до 10 років ув’язнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України.