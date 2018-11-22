Два самых дорогих футболиста мира получили травмы в товарищеских матчах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Ведущие нападающие планеты Килиан Мбаппе и Неймар получили повреждения в крайних контрольных поединках в составе своих сборных, сообщает УНН со ссылкой на ESPN.
Нападающий “ПСЖ” Неймар вывел сборную Бразилии на поле в игре против Камеруна в капитанской повязке. Однако уже на 8 минуте попросил замену и вместо него появился Ришарлисон из “Эвертона”. Причиной стали проблемы с пахом.
Партнер Неймара по “ПСЖ” Мбаппе покинул поле французской команды на 30-й минуте матча с Уругваем из-за травмы плеча.
Стоит отметить, что через неделю на клуб Неймара и Мбаппе ждет ключевая игра с “Ливерпулем” в Лиге чемпионов.
Заметим, что авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает каждого из двух игроков в 180 млн. евро — они вместе с Месси разделяют первые места в списке самых дорогих футболистов мира.