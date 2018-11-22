Два найдорожчих футболісти світу зазнали травм у товариських матчах

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Провідні нападники планети Кіліан Мбаппе та Неймар зазнали ушкоджень у крайніх контрольних поєдинках у складі своїх збірних, повідомляє УНН із посиланням на ESPN.

Нападник “ПСЖ” Неймар вивів збірну Бразилії на поле на гру проти Камеруну в капітанській пов’язці. Однак вже на 8 хвилині попросив заміну і замість нього з’явився Рішарлісон з “Евертона”. Причиною стали проблеми з пахом.

Партнер Неймара по “ПСЖ” Мбаппе покинув поле французької команди на 30-й хвилині матчу із Уругваєм через травму плеча.
Варто зазначити, що через тиждень на клуб Неймара і Мбаппе чекає ключова гра з “Ліверпулем” у Лізі чемпіонів.

Зауважимо, що авторитетний ресурс Transfermarkt оцінює кожного з двох гравців в 180 млн. євро — вони разом із Мессі розділяють перші місця у списку найдорожчих футболістів світу.

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