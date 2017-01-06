Два мобильных пункта обогрева передвигаются Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 6 января. УНН. Два мобильных пункта обогрева на базе автобусов отныне в Ровно запустили спасатели. Как рассказал корреспонденту УНН руководитель пресс-службы ГУ ГосЧС в Ровенской области Дмитрий Мельник, они ездят по городу и располагаются в местах массового скопления людей.
"Автобусы, где можно согреться, выпить чаю или получить первую медицинскую помощь, дежурят вблизи рынков. Вечером переместятся к остановкам на выездах из города ", - отметил Дмитрий Мельник.
Этой ночью температура воздуха в Ровно опустилась до -17. Случаев обморожения или гибель людей из-за переохлаждения не зафиксировано.
Как сообщал УНН, сегодня в Ровенской области действуют 68 пунктов обогрева . Дорожники определили 16 безопасных стоянок для автомобилей вблизи главных трасс области на случай метелей.