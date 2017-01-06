Два мобільних пункти обігріву пересуваються Рівним
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 6 січня. УНН. Два мобільні пункти обігріву на базі автобусів відсьогодні в Рівному запустили рятувальники. Як розповів кореспонденту УНН керівник прес-служби ГУ ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник, вони їздять містом і розташовуються в місцях масового скупчення людей.
“Автобуси, де можна зігрітися, випити чаю чи отримати першу медичну допомогу, чергують поблизу ринків. Увечері перемістяться до зупинок на виїздах з міста”, — зазначив Дмитро Мельник.
Цієї ночі температура повітря у Рівному опустилася до −17. Випадків обмороження чи загибель людей через переохолодження не зафіксовано.
Як повідомляв УНН, сьогодні на Рівненщині діють 68 пунктів обігріву. Шляховики визначили 16 безпечних стоянок для автомобілів поблизу головних трас області на випадок хуртовин.