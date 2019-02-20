Два матча 1/8 финала Лиги чемпионов завершились нулевыми ничьими
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Во Франции и Англии прошли еще два первых поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сообщает корреспондент УНН.
Во встрече “Лиона” и “Барселоны” каталонцы в гостях создали множество моментов, однако голкипер Лопеш не раз спасал хозяев. Визави Лопеша — Теру Штегену также пришлось однажды спасать испанцев. Он однажды перевел мяч в перекладину ворот.
Таким образом, обе команды остались непобедимыми в этом розыгрыше (0:0), и решат судьбу путевки в четвертьфинал в Испании.
Во втором противостоянии финалист ЛЧ прошлого сезона “Ливерпуль” дома не сумел победить “Баварию” — 0:0.
Примечательно, что последний раз оба матча дня в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА завершались без голов в сезоне 2015/16, когда в соответствующих встречах 1/8 финала “Атлетико” — “ПСВ” и “Манчестер Сити” — “Динамо” Киев был зафиксировано нуля.
Заметим, что сегодня на украинских болельщиков ожидает противостояние команды Евгения Коноплянки “Шальке” и Александра Зинченко “Манчестер Сити”.