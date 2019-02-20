Два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завершилися нульовими нічиїми

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Франції та Англії пройшли ще два перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє кореспондент УНН.

У зустрічі "Ліона" та "Барселони" каталонці у гостях створили безліч моментів, проте голкіпер Лопеш не раз рятував господарів. Візаві Лопеша – Тер Штегену також довелося одного разу рятувати іспанців. Він одного разу перевів м'яч у поперечину воріт.

Таким чином, обидві команди залишилися непереможними в цьому розіграші (0:0), та вирішать долю путівки в чвертьфінал в Іспанії.

В другому протистоянні фіналіст ЛЧ минулого сезону "Ліверпуль" вдома не зумів перемогти "Баварію" – 0:0.

Примітно, що останній раз обидва матчі дня в плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА завершувалися без голів у сезоні 2015/16, коли в відповідних зустрічах 1/8 фіналу "Атлетіко" – "ПСВ" і "Манчестер Сіті" - "Динамо" Київ було зафіксовано нулі.

Зауважимо, що сьогодні на українських уболівальників очікує протистояння команди Євгена Коноплянки "Шальке" та Олександра Зінченка "Манчестер Сіті".

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