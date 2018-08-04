Два самолета столкнулись в Румынии, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В Румынии столкнулись два легкомоторных самолета. В результате инцидента погиб один из пилотов, передает УНН со ссылкой на Agerpres.
Как пишет издание, трагедия произошла во время тренировочных полетов в регионе Сучава.
Самолеты столкнулись в воздухе. В результате аварии один из пилотов погиб, а другой был доставлен в больницу на вертолете.
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"Оба пилота оказались заблокированы, один из них был без сознания, позже его признали погибшим. Второго пилота извлекли из кабины самолета, ему оказали первую помощь", - пишет издание.
Также по информации СМИ, оба самолета упали за пределами взлетно-посадочной полосы.