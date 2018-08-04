Два літаки зіштовхнулись у Румунії, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. У Румунії зіткнулися два легкомоторні літаки. У результаті інциденту загинув один з пілотів, передає УНН із посиланням на Agerpres.
Як пише видання, трагедія сталася під час тренувальних польотів у регіоні Сучава.
Літаки зіткнулись у повітрі. У результаті аварії один з пілотів загинув, а іншого доставили в лікарню на вертольоті.
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“Обидва пілоти виявилися заблоковані, один з них був без свідомості, пізніше його визнали загиблим. Другого пілота витягли з кабіни літака, йому надали першу допомогу”, — пише видання.
Також за інформацією ЗМІ, обидва літаки впали за межами злітно-посадкової смуги.