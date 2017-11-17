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Два комитета Рады собираются провести заседание относительно конфликта антикоррупционных органов

Два комитета Рады собираются провести заседание относительно конфликта антикоррупционных органов

Киев  •  УНН

 • 11398 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Члены парламентских комитетов по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности собрали подписи для проведения совместного заседания относительно конфликта антикоррупционных органов. Об этом заявил народный депутат от БПП, член антикоррупционного комитета Игорь Артюшенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он заявил, что инициатива о проведении совместного заседания комитетов по работе антикоррупционных органов может воплотиться на следующей неделе.

"Мы убеждены в необходимости проведения совместного закрытого заседания парламентских комитетов - по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности - с приглашением на него руководителей Национального агентства по предупреждению коррупции и Национального антикоррупционного бюро Украины, экс-руководителя департамента финансового контроля НАПК Анны Соломатиной, с целью разобраться в конфликте двух ведомств", - сказал нардеп.

И.Артюшенко отметил, что сейчас члены комитетов уже собрали подписи за проведение совместного заседания на следующей неделе.

"Подписи переданы главе Верховной Рады Андрею Парубию для того, чтобы он рекомендовал председателям комитетов созвать совместное заседание. По его результатам, должны поставить точку в ситуации, когда один из руководителей антикоррупционных органов фактически объявил войну другим правоохранительным органам - НАПК, Антикоррупционной прокуратуре, Генеральной прокуратуре", - отметил он.

Как сообщал УНН, о конфликте между НАБУ и НАПК стало известно в начале ноября. В НАПК рассказали, что директор НАБУ А.Сытник в нарушение требований закона "О предупреждении коррупции" отказал НАПК в предоставлении информации и документов, что является признаком административного правонарушения. Поэтому НАПК вызвало директора НАБУ для дачи объяснений по поводу невыполнения требований Нацагентства. 13 ноября в НАПК сообщили, что А.Сытник на приглашение агентства ознакомился с протоколом об админправонарушении. После этого агентство направило протокол об админправонарушении в суд.

При этом руководительница НАПК Н.Корчак рассказала о допросе в НАБУ. Позже она сообщила, что к ее свекрови в вечернее время пришел детектив НАБУ, чтобы вручить повестку. В НАБУ заявили, что пытались вручить повестку на допрос в рамках расследования производства по факту возможного внесения недостоверных данных в э-декларации главой НАПК.

По версии правоохранителей, мать мужа Н.Корчак закрыла детектива в квартире и 2 часа удерживала, из-за чего они вынуждены были вызвать полицию. На следующий день Н.Корчак рассказала, что ее свекровь заявила в полицию о действиях детектива НАБУ.

Позже экс-сотрудница НАПК заявила о правонарушениях работников агентства, после чего в НАБУ рассказали, что начали расследование возможного получения взяток в НАПК

В то же время в САП, которая входит в состав ГПУ, вмешались в эту ситуацию и заявили, что после получения информации о проведении НАПК проверки руководителя НАБУ потребовали из бюро уголовное производство о возможном недостоверном декларировании сотрудниками НАПК.

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