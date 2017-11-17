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Два комітети Ради збираються провести засідання щодо конфлікту антикорупційних органів

Два комітети Ради збираються провести засідання щодо конфлікту антикорупційних органів

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Члени парламентських комітетів з питань запобігання і протидії корупції та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності зібрали підписи для проведення спільного засідання щодо конфлікту антикорупційних органів. Про це заявив народний депутат від БПП, член антикорупційного комітету Ігор Артюшенко, передає УНН з посиланням на прес-службу політсили.

Він заявив, що ініціатива про проведення спільного засідання комітетів щодо роботи антикорупційних органів може втілитися наступного тижня.

"Ми переконані в необхідності проведення спільного закритого засідання парламентських комітетів – з питань запобігання і протидії корупції та з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – із запрошенням на нього керівників Національного агентства з запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро України, екс-керівника департаменту фінансового контролю НАЗК Ганни Соломатіної, з метою розібратися в конфлікті цих двох відомств", - сказав нардеп.

І.Артюшенко зазначив, що наразі члени комітетів вже зібрали підписи за проведення спільного засідання наступного тижня.

"Підписи передані голові Верховної Ради Андрію Парубію для того, щоб він рекомендував головам комітетів скликати спільне засідання. За його наслідками, маємо поставити крапку в ситуації, коли один з керівників антикорупційних органів фактично оголосив війну іншим правоохоронним органам - НАЗК, Антикорупційній прокуратурі, Генеральній прокуратурі", - вказав він.

Як повідомляв УНН, про конфлікт між НАБУ і НАЗК стало відомо на початку листопада. У НАЗК розповіли, що директор НАБУ А.Ситник в порушення вимог закону "Про запобігання корупції" відмовив у наданні НАЗК інформації та документів, що є ознакою адміністративного правопорушення. Тож НАЗК викликало директора НАБУ для надання пояснень щодо невиконання вимог Нацагенства. 13 листопада у НАЗК повідомили, що А.Ситник на запрошення агентства ознайомився з протоколом про адмінправопорушення. Після цього агентство спрямувало протокол про адмінправопорушення до суду.

При цьому очільниця НАЗК Н.Корчак розповіла про допит в НАБУ. Пізніше вона повідомила, що до її свекрухи у вечірній час прийшов детектив НАБУ, щоб вручити повістку. У НАБУ заявили, що намагалися вручити повістку на допит в рамках розслідування провадження за фактом ймовірного внесення недостовірних даних до е-декларації головою НАЗК

За версією правоохоронців, мати чоловіка Н.Корчак закрила детектива у квартирі і дві години утримувала, через що вони змушені були викликати поліцію. Наступного дня Н.Корчак розповіла, що її свекруха заявила до поліції щодо дій детектива НАБУ.

Пізніше екс-співробітинця НАЗК заявила про правопорушення працівників агентства, після чого у НАБУ розповіли, що розпочали розслідування можливого отримання хабарів у НАЗК

Водночас у САП, яка входить до складу ГПУ, втрутилися у цю ситуацію і заявили, що після отримання інформації про проведення НАЗК перевірки щодо керівника НАБУ витребували з бюро кримінальне провадження про можливе недостовірне декларування співробітниками НАЗК.

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