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Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив

Два эсминца ВМС США пересекли Тайваньский пролив

Киев  •  УНН

 • 8439 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Два корабля ВМС США прошли в воскресенье через Тайваньский пролив, который разделяет материковую часть Китая и остров Тайвань. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

"Переход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону", - заявили в Тихоокеанском флоте ВМС США.

Два эсминца идентифицированы как William P. Lawrence и Stethem.

Военные корабли ВМС США с начала этого года уже несколько раз совершали аналогичные операции. Так, 25 марта эсминец с управляемым ракетным оружием Curtis Wilbur ВМС США и быстроходный патрульный катер Bertholf Береговой охраны прошли через акваторию Тайваньского пролива. Тогда Китай сделал представление Соединенным Штатам.

Переход эсминцев через пролив может усилить напряженность в отношениях США и Китая, с другой стороны, транзит может рассматриваться Тайванем как знак поддержки администрации Трампа на фоне трений между Тайбэем и Пекином.

Власти Китая считают Тайвань неотделимой частью своей территории и с настороженностью воспринимают любое американское военное присутствие в регионе.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Великобритания провели первые совместные военно-морские учения в Южно-Китайском море, где Китай построил военные базы.

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