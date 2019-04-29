Два есмінці ВМС США перетнули Тайванську протоку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Два корабля ВМС США пройшли в неділю через Тайванську протоку, що розділяє материкову частину Китаю і острів Тайвань. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
"Перехід кораблів через Тайванську протоку демонструє прихильність США вільному і відкритому Індо-Тихоокеанському регіону", - заявили в Тихоокеанському флоті ВМС США.
Два есмінця ідентифіковані як William P. Lawrence і Stethem.
Військові кораблі ВМС США з початку цього року вже кілька разів здійснювали аналогічні операції.
Так, 25 березня есмінець з керованою ракетною зброєю Curtis Wilbur ВМС США і швидкохідний патрульний катер Bertholf Берегової охорони пройшли через акваторію Тайванської протоки. Тоді Китай зробив зауваження Сполученим Штатам.
Перехід есмінців через протоку може посилити напруженість у відносинах США і Китаю, з іншого боку, транзит може розглядатися Тайванем як знак підтримки адміністрації Трампа на тлі суперечок між Тайбеем і Пекіном.
Влада Китаю вважає Тайвань невіддільною частиною своєї території і з настороженістю сприймають будь-американську військову присутність в регіоні.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Великобританія провели перші спільні військово-морські навчання у Південно-Китайському морі, де Китай побудував військові бази.