Два десантных катера "Кентавр" построят в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Сегодня, 28 декабря, на Киевском судостроительном заводе проведена церемония закладки двух десантных катеров типа "Кентавр". Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, передает УНН.
Сообщается, что строительство этих боевых единиц для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины будет происходить по заказу Министерства обороны Украины.
Отмечается, что командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил незаурядное значение для развития флота и укрепления обороноспособности страны продолжение строительства боевых кораблей и катеров.
Он поблагодарил коллектив ОАО "Завод "Ленинская кузница" за плодотворное сотрудничество.
По словам руководителя вида Вооруженных Сил Украины, ранее построенные на предприятии малые бронированные артиллерийские катера, которые получили название "Аккерман" и "Бердянск", успешно прошли все испытания, включены в боевой состав флота, и уже продемонстрировали свою способность выполнять задачи по предназначению.
"В апреле текущего года были заложены еще четыре катера проекта 58155, и сегодня они успешно строятся. Наконец, начало строительства двух десантных катеров демонстрирует последовательное наращивание боевых возможностей национальных ВМС, - добавил И.Воронченко.