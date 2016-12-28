Два десантні катери "Кентавр" побудують в Україні

Повідомляється, що будівництво цих бойових одиниць для Військово-Морських Сил Збройних Сил України відбуватиметься на замовлення Міністерства оборони України.

Зазначається, що командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Ігор Воронченко наголосив на непересічному значенні для розвитку флоту і зміцнення обороноздатності країни продовження будівництва бойових кораблів і катерів.

Він подякував колективу ПАТ “Завод “Ленінська кузня” за плідну співпрацю.

За словами керівника виду Збройних Сил України, раніше побудовані на підприємстві малі броньовані артилерійські катери, які отримали найменування “Аккерман” і “Бердянськ”, успішно пройшли усі випробування, включені до бойового складу флоту, і вже продемонстрували свою спроможність виконувати завдання за призначенням.

"У квітні поточного року були закладені ще чотири катери проекту 58155, і сьогодні вони успішно будуються. Нарешті, початок будівництва двох десантних катерів демонструє послідовне нарощування бойових спроможностей національних ВМС, — додав І.Воронченко.