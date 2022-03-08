Дунайское пароходство начинает бесплатную перевозку беженцев

Детали

Перевозки осуществляются по предварительной регистрации, для которой необходимо заполнить опросник по ссылке.

ЧАО "УДП" приглашает женщин, детей и мужчин старше 60 лет, желающих попасть в Румынию. Отправление от причалов морского вокзала Измаильского порта.

Расписание рейсов: