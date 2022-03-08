Дунайское пароходство начинает бесплатную перевозку беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" с 9 марта будет осуществлять бесплатные перевозки беженцев по маршруту Измаил-Тульча (Румыния), передает УНН.
Детали
Перевозки осуществляются по предварительной регистрации, для которой необходимо заполнить опросник по ссылке.
ЧАО "УДП" приглашает женщин, детей и мужчин старше 60 лет, желающих попасть в Румынию. Отправление от причалов морского вокзала Измаильского порта.
Расписание рейсов:
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- Посадка (Измаил) – 08:00, прибытие (Тульча) – 10:30;
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- Посадка (Измаил) – 14:00, прибытие (Тульча) – 15:30.
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