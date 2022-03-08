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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Дунайське пароплавство починає безкоштовне перевезення біженців

Дунайське пароплавство починає безкоштовне перевезення біженців

Київ • УНН

 • 99605 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" з 9 березня здійснюватиме безкоштовні перевезення біженців за маршрутом Ізмаїл-Тульча (Румунія), передає УНН.

Деталі

Перевезення здійснюються за попередньою реєстрацією, для якої необхідно заповнити опитувальник за посиланням.

ПрАТ "УДП" запрошує жінок, дітей та чоловіків старше 60 років, охочих потрапити до Румунії. Відправлення від причалів морського вокзалу Ізмаїльського порту.

Розклад рейсів:

  • Посадка (Ізмаїл) - 08:00, Прибуття (Тульча) - 10:30;
  • Посадка (Ізмаїл) - 14:00, Прибуття (Тульча) - 15:30.
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