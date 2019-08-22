Дуэйн Джонсон возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актеров мира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Американский киноактер Дуэйн Джонсон возглавил список Forbes самых высокооплачиваемых актеров мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Forbes.
Его доход приблизился к отметке в 90 миллионов долларов. В прошлом году он был на второй строчке.
Джонсон увеличил свой доход более чем на 23 миллиона после съемок в фильме "Джуманджи: Новый уровень", премьера которого намечена на декабрь.
Второе место занял Крис Хэмсворт с доходом около 76 с половиной миллионов долларов.
На третьем месте Роберт Дауни-младший – он заработал 66 миллионов долларов.
В первой десятке также Джеки Чан, Брэдли Купер и Уилл Смит.
Прошлогодним лидером списка был Джордж Клуни. В этот раз он не попал в топ-10.
Напомним, Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes.