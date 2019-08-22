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Дуейн Джонсон очолив список Forbes найбільш високооплачуваних акторів

Дуейн Джонсон очолив список Forbes найбільш високооплачуваних акторів

Київ • УНН

 • 19995 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Американський кіноактор Дуейн Джонсон очолив список Forbes найбільш високооплачуваних акторів світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbes.

Його дохід наблизився до позначки в 90 мільйонів доларів. У минулому році він був на другій сходинці.

Джонсон збільшив свій прибуток більш ніж на 23 мільйони після зйомок у фільмі "Джуманджі: Новий рівень", прем'єра якого намічена на грудень.

Друге місце зайняв Кріс Хемсворт з доходом близько 76 з половиною мільйонів доларів.

На третьому місці Роберт Дауні-молодший - він заробив 66 мільйонів доларів.

У першій десятці також Джекі Чан, Бредлі Купер і Вілл Сміт.

Торішнім лідером списку був Джордж Клуні. Цього разу він не потрапив в топ-10.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт очолила рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей за версією Forbes.

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