Дуейн Джонсон очолив список Forbes найбільш високооплачуваних акторів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Американський кіноактор Дуейн Джонсон очолив список Forbes найбільш високооплачуваних акторів світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Forbes.
Його дохід наблизився до позначки в 90 мільйонів доларів. У минулому році він був на другій сходинці.
Джонсон збільшив свій прибуток більш ніж на 23 мільйони після зйомок у фільмі "Джуманджі: Новий рівень", прем'єра якого намічена на грудень.
Друге місце зайняв Кріс Хемсворт з доходом близько 76 з половиною мільйонів доларів.
На третьому місці Роберт Дауні-молодший - він заробив 66 мільйонів доларів.
У першій десятці також Джекі Чан, Бредлі Купер і Вілл Сміт.
Торішнім лідером списку був Джордж Клуні. Цього разу він не потрапив в топ-10.
Нагадаємо, Тейлор Свіфт очолила рейтинг найбільш високооплачуваних знаменитостей за версією Forbes.