Дубль Погба принес "Манчестер Юнайтед" 15 победу в сезоне АПЛ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 64712 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 86186 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131459 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130957 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130189 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125215 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161479 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117846 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141441 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145290 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Дубль Погба принес "Манчестер Юнайтед" 15 победу в сезоне АПЛ

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 • 10358 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Гостевая игра "Манчестер Юнайтед" с "Фулхэмом" завершилась разгромной победой клуба Уле-Гуннара Сульшера, сообщает корреспондент УНН.

На 14 минуте благодаря атаке вторым темпом Погба получил мяч в штрафной зоне хозяев и переправил его под ближнюю стойку ворот. Второй мяч зрителям не пришлось долго ждать. Марсьяль протянул игровой снаряд через два противников и поразил владения Серхио Рико - 2:0. Точку поставил Погба. Кипер угадал полет мяча, но не получил его после пенальти от француза - 3:0.

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (8 побед, 1 ничья) под руководством Сульшера, который возглавил "манкунианцев" в декабре прошлого года - 51 очко и третье место в таблице. А "Фулхэм" под руководством Раньери идет в зоне вылета.

Кроме того добавим, в следующей встрече "красные дьяволы" противостоять "Ливерпулю".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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