Дубль Погба принес "Манчестер Юнайтед" 15 победу в сезоне АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Гостевая игра "Манчестер Юнайтед" с "Фулхэмом" завершилась разгромной победой клуба Уле-Гуннара Сульшера, сообщает корреспондент УНН.
На 14 минуте благодаря атаке вторым темпом Погба получил мяч в штрафной зоне хозяев и переправил его под ближнюю стойку ворот. Второй мяч зрителям не пришлось долго ждать. Марсьяль протянул игровой снаряд через два противников и поразил владения Серхио Рико - 2:0. Точку поставил Погба. Кипер угадал полет мяча, но не получил его после пенальти от француза - 3:0.
Отметим, что "Манчестер Юнайтед" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей (8 побед, 1 ничья) под руководством Сульшера, который возглавил "манкунианцев" в декабре прошлого года - 51 очко и третье место в таблице. А "Фулхэм" под руководством Раньери идет в зоне вылета.
Кроме того добавим, в следующей встрече "красные дьяволы" противостоять "Ливерпулю".