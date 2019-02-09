Дубль Погба приніс "Манчестер Юнайтед" 15 перемогу в сезоні АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Гостьова гра "Манчестер Юнайтед" із "Фулхемом" завершилася розгромною перемогою клубу Уле-Гуннара Сульшера, повідомляє кореспондент УНН.
На 14 хвилині завдяки атаці другим темпом Поль Погба отримав м'яч у карній зоні господарів та переправив його під ближню стійку воріт. Другий м'яч глядачам не довелось довго чекати. Марсьяль протягнув ігровий снаряд через двох супротивників та вразив володіння Серхіо Ріко – 2:0. Крапку поставив Погба. Кіпер вгадав політ м'яча, але не дістав його після пенальті від француза – 3:0.
Зазначимо, що "Манчестер Юнайтед" продовжив свою безпрограшну серію в чемпіонаті до дев'яти матчів (8 перемог, 1 нічия) під керівництвом Сульшера, який очолив "манкуніанців" у грудні минулого року – 51 очко і третє місце в таблиці. Натомість "Фулхем" під орудою Раньєрі йде в зоні вильоту.
Окрім того додамо, у наступній зустрічі "червоні дияволи" протистоятимуть "Ліверпулю".