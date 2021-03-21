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Дубль Месси помог "Барселоне" завоевать сокрушительную победу в Ла Лиге

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Каталонская "Барселона" продлила погоню за чемпионским титулом в Ла Лиге, получив убедительный выигрыш над "Реал Сосьедад" в матче 28 тура, сообщает УНН со ссылкой на сайт испанского чемпионата.

Детали

В конце тайма игры в воротах хозяев расписались Гримзманн и 20-летний защитник ГОСТ. По состоянию на 71 минуту встречи ГОСТ оформил дубль. Также забить успели Месси и Дембеле, приведя к счету 5:0.

Ближе к концу поединка команды обменялись голами: за “Реал Сосьедад” забивал Барренечеа Мугуруса, а за “каталонцев” второй раз отличился Месси (6:1).

Примечательно, что капитан “Барселоны” Месси установил новый рекорд по количеству матчей за каталонский клуб, который ранее принадлежал Хави. Для аргентинца это стало 768-й в составе “Барселоны”.

Дополнение

“Блаугранос” набрали 62 очка и на 4 отстают от лидера “Атлетика” Мадрид. “Реал Сосьедад” 5 (45).

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