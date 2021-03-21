Дубль Мессі допоміг "Барселоні" завоювати нищівну перемогу в Ла Лізі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Каталонська "Барселона" продовжила гонитву за чемпіонським титулом в Ла Лізі, здобувши переконливий виграш над "Реал Сосьєдадом" у матчі 28 туру, повідомляє УНН з посиланням на сайт іспанського чемпіонату.
Деталі
Наприкінці тайму гри у воротах господарів розписалися Грімзманн та 20-річний захисник Дест. Станом на 71 хвилину зустрічі Дест оформив дубль. Також забити встигли Мессі і Дембеле, призвівши до рахунку 5:0.
Ближче до завершення поєдинку команди обмінялися голами: за "Реал Сосьєдад" забивав Барренечеа Мугуруса, а за "каталонців" вдруге відзначився Мессі (6:1).
Примітно, що капітан "Барселони" Мессі встановив новий рекорд за кількістю матчів за каталонський клуб, який раніше належав Хаві. Для аргентинця ця зустріч стала 768-ю у складі "Барселони".
Доповнення
"Блаугранос" набрали 62 очки і на 4 відстають від лідера "Атлетіка" Мадрид. "Реал Сосьєдад" 5-й (45).