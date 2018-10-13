Дубль Лукаку помог Бельгии одержать вторую победу в Лиге наций
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Сборная Бельгии на домашнем “Стадионе короля Бодуэна” вырвала три очка во встрече элитного дивизиона Лиги наций со Швейцарией, передает корреспондент УНН.
В первом тайме бельгийцы угрожали несколькими попытками, которым не хватало точности, а также выстрелом Карраско с которым справился кипер Зоммер.
После перерыва болельщики арены в Брюсселе увидели три взятия ворот и два в исполнении своих любимцев. На 58 минуте комбинацию хозяев закончил Лукаку, а на 84 минуте форвард “Манчестер Юнайтед” оформил дубль. Между голами Лукаку в воротах Куртуа отличился Гавранович — 2:1.
Добавим также, после двух сыгранных туров в группе 2 Дивизион А Бельгия имеет максимальные шесть очков, а швейцарцы с 3-мя занимают вторую строчку.