Дубль Лукаку помог Бельгии одержать вторую победу в Лиге наций

В первом тайме бельгийцы угрожали несколькими попытками, которым не хватало точности, а также выстрелом Карраско с которым справился кипер Зоммер.

После перерыва болельщики арены в Брюсселе увидели три взятия ворот и два в исполнении своих любимцев. На 58 минуте комбинацию хозяев закончил Лукаку, а на 84 минуте форвард “Манчестер Юнайтед” оформил дубль. Между голами Лукаку в воротах Куртуа отличился Гавранович — 2:1.

Добавим также, после двух сыгранных туров в группе 2 Дивизион А Бельгия имеет максимальные шесть очков, а швейцарцы с 3-мя занимают вторую строчку.